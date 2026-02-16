В городском акимате рассказали о ситуации с аварийным и ветхим жильём в Уральске.
По официальным данным, сейчас в городе насчитывается 60 аварийных домов, в которых расположено 912 квартир.
Кроме того, ещё 231 дом (2 975 квартир) признан ветхим.
С начала реализации механизма государственно-частного партнёрства в 2018 году в Уральске уже снесли 34 дома. На их месте возвели 18 новых многоквартирных жилых домов.
Помимо сноса аварийного жилья в городе применяют и механизм реставрации.
Так, дом по улице Короленко, 9 — бывшее медресе, включённое в список ветхих зданий — планируют восстановить. За счёт спонсоров квартиры в нём были выкуплены, а жильцов семи квартир переселили в новое жильё.
По улице Желтоксан, 2 и 4 строительная компания выкупила 9 квартир. Жители ещё 7 квартир ждут строительства нового дома. Всего в рамках программы выкуплено 313 квартир.
В рамках программы реновации в городе построили четыре многоквартирных дома:
ул. Аманжолова, 16 — ТОО «Тауекел» (апрель–декабрь 2025 года), 8 квартир
ул. Жунисова, 28 — ТОО «Naz InWest» (июнь 2023 – декабрь 2025 года), 4 квартиры
пр. Абая, 44 — ТОО «Naz InWest» (июнь 2023 – декабрь 2025 года), 20 квартир
ул. Г. Караша, 33/1 — ТОО «Танып» (апрель–декабрь 2025 года), 6 квартир
В 2026 году запланировано строительство домов по следующим адресам:
ул. Акотау, 13, 14, 16, 17 — застройщик ТОО «СапарСтройАзия»
ул. Даулеткерей, 24 — ТОО «Танып»
ул. Некрасова, 6 и 8; ул. Асан Тайманова, 51; ул. 8 Марта, 32 и 32/1 — ИП «Костенко»
ул. Молдагулова, 1 — ТОО «Тауекел»
Также сообщается, что в 2026 году в очереди на жильё состоят 245 человек, чьё единственное жильё признано аварийным.
Напомним, что после 15-летнего ожидания бывший военный госпиталь снесут. На его месте появиться новая многоэтажка.