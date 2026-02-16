Абзал Ажгалиев попросил казахстанцев оказать поддержку.

Представители шорт-трека из Казахстана Денис Никиша и Абзал Ажгалиев вышли в 1/4 финала Олимпиады. Отметим, что Ажгалиев является уроженцем ЗКО, однако на Олимпиаде выступает от столицы.

Шорт-трекист успешно преодолел предварительные забеги в 500 метров и пробился в четвертьфинал Олимпийских игр.

Спортсмен показал уверенный ход по дистанции, грамотно распределил силы и финишировал в числе лучших в своём заезде. Благодаря этому результату он продолжит борьбу за медали на главных стартах четырёхлетия.

Для казахстанской команды это важный этап соревнований. Шорт-трек традиционно считается одним из самых динамичных и непредсказуемых видов спорта на зимней Олимпиаде, где многое решают доли секунды и тактическая борьба на виражах.

– Некоторые спортсмены допустили ошибки и не смогли дойти до финиша. Следующий забег состоится совсем скоро. Прошу казахстанских болельщиков поддержать нас, – сказал Абзал Ажгалиев.

Четвертьфинальные забеги пройдут 18 февраля. Болельщики надеются, что Абзал Ажгалиев сможет закрепить успех и побороться за выход в полуфинал.

Напомним, спортсмен уже не первый раз представляет Казахстан на Олимпийских играх и входит в число лидеров национальной сборной по шорт-треку.