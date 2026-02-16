Завтра, 17 февраля, погода в Западном Казахстане будет сочетать зимние морозы в северных районах и более мягкие условия в южных.

По данным синоптиков gismeteo.kz, завтра, в Уральске погода будет холодной и зимней. Днём ожидается температура около 0…‑2 °C, ночью столбик термометра опустится до примерно ‑8…‑10 °C. Осадков не ожидается, возможна переменная облачность без ветра.

В Атырау на завтра также прогнозируют прохладную погоду. Прогноз показывает дневную температуру около +5…+8 °C, а ночью — примерно +2…+3 °C. Ветер будет слабым, осадков немного, облачность переменная.

В Актау ожидается тёплая для февраля погода. Днём воздух прогреется до +7…+11 °C, ночью температура будет близка к +6…+7 °C. Облачно, возможны прояснения, без существенных осадков.

В Актобе завтра будет прохладно и облачно. Днём прогнозируется около 0 °C, ночью — до ‑2 °C. Возможен небольшой дождь со снегом, ветер умеренный.