Несмотря на отчеты о росте заработных плат, реальное благосостояние жителей Казахстана продолжает снижаться. По последним данным, доля расходов на продовольствие в семьях достигла критической отметки, которую эксперты называют «индикатором бедности». Почему доходы растут только на бумаге и на чем приходится экономить рядовым гражданам, выяснили аналитики Finprom.kz.

По результатам третьего квартала прошлого года, доля трат казахстанцев на еду составила 57,2% от всех потребительских расходов. Это самый высокий показатель с 2021 года. Для сравнения: в развитых странах на продукты уходит всего 10–15% бюджета.

Закон Энгеля в действии: почему это плохой знак?

В экономике существует прямая зависимость: чем больше семья тратит на еду, тем ниже уровень ее благосостояния. Когда более половины бюджета «проедается», у людей не остается средств на развитие — образование, качественную медицину или инвестиции.

По данным Бюро нацстатистики, в четвертом квартале 2025 года реальные доходы казахстанцев сократились на 2%, что вынудило семьи перекраивать свои бюджеты.

Регионы-антилидеры: где ситуация хуже всего

В некоторых областях Казахстана продовольственная нагрузка стала почти неподъемной:

Жетысуская область — 65,8% расходов уходит на еду;

Туркестанская область — 65,3%;

Алматинская область — 62,2%.

Наиболее «благополучными» на этом фоне выглядят Карагандинская (50,6%) и Северо-Казахстанская (51,4%) области, хотя и эти цифры в разы превышают европейские стандарты.

Село vs Город: на чем экономят казахстанцы?

Исследование выявило существенную разницу в потреблении:

В аулах на еду тратят 58,7% бюджета. Здесь больше расходуют на хлеб и крупы, но меньше на молоко, так как выручает подсобное хозяйство.

В городах расходы на еду выросли на 15,5% за год. Особенно сильно «ударили» по кошельку мясо (+22,3%), фрукты (+18,6%) и овощи (+16,8%).

Чтобы прокормить себя, горожане начали массово отказываться от привычных покупок. Расходы на автомобили и ГСМ сократились на 30,2%, на покупку телефонов — на 19,1%, а на ремонт жилья — на 19,3%. При этом траты на медикаменты, напротив, выросли на 5,8%.

Итог аналитиков

Рост расходов на еду — это тревожный сигнал. Когда большая часть заработка уходит в супермаркеты, население перестает покупать товары длительного пользования (технику, мебель), что тормозит развитие всей экономики страны.