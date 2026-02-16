На ценнике была указана цена в рублях.

В Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО обратился потребитель. Он сообщил, что в одном из магазинов Уральска социально значимый продукт продавали с ценой в рублях, сообщили в Instagram bko__stkkd.

— По закону продавец обязан указывать цену товара в тенге. Ценники должны быть оформлены чётко, с указанием наименования товара и его стоимости за единицу или вес. На фасованном товаре также должны быть указаны наименование, вес, цена за килограмм, итоговая стоимость, дата фасовки и срок годности, — сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что к обращению заявитель приложил фото: на фасованной гречневой крупе цена была указана в рублях. Предприниматель нарушение признал и пояснил, что это произошло из-за сбоя после сервисного обслуживания весов.

По итогам проверки Департамент привлёк предпринимателя к административной ответственности по статье 193 КоАП РК.