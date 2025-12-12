После 15-летнего ожидания нашёлся инвестор, который, оформив документы, приступит к сносу и строительству нового дома.

В 2023 году редакция «МГ» делала серию материалов об общежитиях Уральска. В одном из первых выпусков мы рассказывали о доме №1 на улице Молдагулова. Его построили ещё в 1930-х годах как военный госпиталь. Позже здание переоборудовали под детский интернат, а затем — под общежитие, в котором частично сохранилась обстановка военных лет.

Эта история была не о просторных коридорах, высоких потолках и маленьких уютных комнатах с узкими проёмами и расписными дверями. Картина была совершенно иной. Двухэтажка выглядела так, будто в неё всего несколько минут назад попал снаряд: треснувшие стены, осыпающиеся окна, остатки отсыревшей штукатурки, прогнившие полы, протекающая крыша, старая проводка. Газа в общежитии не было, туалет — общий, канализационные трубы — ржавые. Зимой оставшиеся жильцы спали в свитерах.

В общежитии было 27 квартир, половина из которых пустовала. Их двери были опечатаны сотрудниками ЖКХ. На момент подготовки материала пригодная для проживания площадь составляла 502,7 квадратных метра. Согласно экспертизе 2010 года, дом признали аварийным. Часть собственников переселили в северо-восточную часть города, а остальные продолжали ждать инвестора, который взялся бы за строительство нового дома.

Специалисты отдела ЖКХ неоднократно вели переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве нового здания, но безрезультатно. И вот в 2025 году дом начали сносить. На его месте планируется возвести новое жильё.

— По программе реновации инвестор «Тәуекел» должен снести дом и построить новый. Временно около пяти собственников инвестор обеспечивает арендным жильём за свой счёт на период строительства. После завершения работ им предоставят квартиры. Сейчас идёт оформление документов, после чего начнётся снос старого здания и возведение нового, — сообщили в пресс-службе городского акимата.

К слову, в 2017 году жители дома уже поднимали вопрос своего ветхого жилья. По их словам, дом обещали снести. Но условия, на которых это предлагалось сделать, владельцев квартир не устроили.

В Уральске сейчас насчитывается более 25 общежитий. У них нет управляющей структуры, а техническое состояние оставляет желать лучшего. В последние пять лет сотрудники ЖКХ проводили совещания по капитальному ремонту некоторых домов за счёт сбора средств жителей, а также обсуждали участие в программе развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы. Однако эти планы не удалось реализовать из-за низкой активности жителей. В общежитиях наблюдаются аварийные ситуации: трещины в стенах, проседание фундамента, частичное осыпание кирпичей и серьёзные повреждения несущих конструкций.

