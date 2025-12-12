Запад Казахстана 13 декабря ждёт контрастная погода: на северо-западе — мороз и снег, а на побережье Каспия — плюсовые температуры и дожди.

Завтра, 13 декабря 2025 года, погода в западной части Казахстана будет разной — от снежной прохлады до дождливой, тёплой зимы, передают синоптики World-Weather.

В Уральске ожидается прохладная погода с отрицательными температурами и возможным снегом: днём около 0…‑2 °C, ночью — до ‑7 °C, при этом возможен снег и холодный ветер.

В Актау прогнозируется относительно тёплая для зимы погода с дождями: дневная температура около +7…+8 °C, ночью около +2 °C, с вероятностью осадков в виде дождя и облачностью.

В Атырау ожидается прохладная и облачная погода с температурой воздуха около +3…+5 °C днём и минимальными значениями ночью около +1…+2 °C, а также высокой влажностью и вероятностью осадков.

По данным прогноза, в Актобе будет холодно: днём около ‑1 °C, ночью опускаясь до ‑8 °C, при этом возможен снег и значительная облачность.