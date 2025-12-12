Мангистауская область официально утверждена главной локацией для съёмок новой части франшизы «Доспехи Бога: Ультиматум» с участием Джеки Чана. Об этом сообщили на странице Центра общественных коммуникаций Мангистау в Facebook.

По информации представителей проекта, регион выбран благодаря уникальным природным пейзажам и выразительным ландшафтам, которые идеально подходят для масштабных сцен. Подготовительные работы уже ведутся, в регионе побывали специалисты для организации будущих этапов съёмок.

Выбор Мангистау как ключевой локации рассматривается как значимое событие для казахстанской киноиндустрии и туристического потенциала региона.