«Страшно жить, но что поделать»: в Уральске 11 семей живут в бывшем военном госпитале

В Уральске насчитывается около 20 общежитий и все они нуждаются в капитальном ремонте. У четырёх из них нет формы правления. В среднем здания построены в 1970-1980 годах.

13 общежитий — девятиэтажных (около 2 170 квартир), в шести пятиэтажках примерно 654 квартиры. Не все жители коммуналок могут похвастаться чистотой подъезда, светом в коридорах или рабочим санузлом. Протекающие крыши, затопленные нечистотами подвалы, зловоние, а у кого-то вовсе отсутствует туалет. В таких условиях живут целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Некоторые - всю жизнь.

Редакция «Мой ГОРОД» начинает цикл статей об общежитиях Уральска. В одном из них мы уже побывали.

Дом №1 на улице Молдагулова построен в 1930-х годах как военный госпиталь. Позже из него сделали интернат для детей, затем общежитие, в котором сохранилась обстановка военных лет.

Фото Медета Медресова

Эта история не о просторном коридоре, высоких потолках, маленьких уютных комнатках с узкими проёмами и расписными дверьми.

Картина здесь совсем иная. Двухэтажка выглядит так, будто в неё несколько минут назад попал снаряд. Треснувшие стены, осыпающиеся окна, остатки отсыревшей штукатурки, прогнивший пол, дырявая крыша, старая проводка.

В общежитии 27 квартир, половина из которых пустует. Их двери опечатаны сотрудниками ЖКХ.

Заместитель руководителя управления отдела ЖКХ Алмат Ашиков говорит, что когда-то вполне пригодная площадь для проживания составляет 502,7 квадратных метров.

— Согласно экспертизе за 2010 год, выдано заключение о том, что ремонт этого жилого дома неэффективен и он подлежит сносу. Из 27 квартир жители только 15 стояли в очереди на жильё. Собственникам остальных 12 отказали в постановке на учёт, так как у них были другие жилые дома. 13 собственников переселили в многоквартирный жилой дом в северо-восточной части города. Остальные 14 квартир не были переселены из-за наличия домов в собственности и отсутствия согласия на переезд, — рассказал Алмат Ашиков.

Специалисты отдела ЖКХ неоднократно проводили переговоры с инвесторами по вопросу строительства нового дома, но результатов пока нет.

По словам жильца разрушающегося общежития, газа у них нет, но есть свет. Туалет общий, проводка старая, канализационные трубы ржавые, а зимой они спят в свитере.

— Я тут уже семь лет живу, обменял свой дом на эту комнату. Здесь и с детьми живут, квартиранты есть, сейчас 11 семей проживает. Половину жителей переселили в арендное жильё, поэтому их квартиры опечатаны. Остальные остались. Нам сказали, что построят дом и мы туда переедем. Каждый отопительный сезон у нас в подвале сварщики работают, очень холодно зимой, спим в одежде. Страшно жить, конечно, но что поделаешь, деваться некуда, — рассказал житель аварийной двухэтажки.

Напомним, что в 2017 году жители дома уже поднимали вопрос своего ветхого жилья. По их словам, дом обещали снести. Но условия, на которых это предлагалось сделать, владельцев квартир не устроили.