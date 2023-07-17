16 июля на Солнце произошли три мощные вспышки, сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики имени академика Фёдорова. Первую вспышку продолжительностью 14 минут зафиксировали 14:26 по времени Астаны. Она сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи. Ещё две произошли в 21:08 и 23:46 по столичному времени. 17 июля возможно неустойчивое геомагнитное поле, ожидается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы. Ранее учёные прогнозировали, что солнечная активность 16 и 17 июля будет высокой, 18 и 19 числа — средней. Последняя в июле магнитная буря ожидается 29 числа.