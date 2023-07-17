– В общем, в городе 36 насосных станций, из них шесть такой же мощности и размеров. Они делятся только по производительности. Есть поменьше, есть маленькие локальные, которые работают на один или два микрорайона, – говорит Аркенов.

– Дефицит по подаче воды где-то 10-15 тысяч, и это мы уже ощущаем. Только по одному Зачаганску за последние пять лет делали анализ – расход увеличился почти в четыре раза из-за увеличения населения. В основном воду берём с Урала и из подземного источника в районе Трекино. В данный момент ЖКХ занимается Каменским водозабором, проект готов и после того, как реконструкция произведётся, в планах передать на наш баланс. Он будет обеспечивать Зачаганск и новый микрорайон Акжайык, а это порядка только 30 тысяч кубов воды надо будет туда подавать, – добавил Ануар Аркенов.

– Тариф – это самое наболевшее, его необходимо повысить, от этого зависит заработная плата. Людей нет, никто не хочет работать у нас за малую зарплату, а это где-то 120 тысяч. К тому же, подорожала электроэнергия, и мы подали заявку на повышение нашего тарифа. Но опять, заявляем с ростом 35-40%, а комитет по регулированию естественных монополий даёт максимум 20%. Заявка лежит, её должны рассмотреть до конца июля. В августе должны вводить в действие, – делится руководитель.

Депутат мажилиса от Amanat Снежанна Имашева в рамках партийного контроля посетила канализационные насосные станции Уральска. Генеральный директор «Батыс Су Арнасы» Ануар Аркенов рассказал народной избраннице, что КНС-2 ввели в эксплуатацию в 1976 году. За всё это время на ней не только капитального ремонта, но и текущего не было. При разборе выяснилось, что. После демонтажа и очистки приёмной камеры там проведут усиление, обработку специальными реагентами и антикоррозийными препаратам. Общая стоимость работ — 2,2 миллиарда тенге. Перед подрядчиком стоит задача к концу года закончить 90% работ. Всё здание сносится, на этом месте возведут новое. К работе по ремонту станции приступили в мае текущего года, завершить планируют в апреле 2024 года.Начался жаркий период и физически воды не хватает. Верхние этажи в многоэтажных домах жалуются на слабое давление.В городе есть еще одна проблема –. Если сейчас общий приток канализации 40-45 тысяч, то весной до 80 тысяч кубометров увеличивается объём воды. Поэтому, по словам гендиректора, готовится документация на разработку проекта в связи увеличением мощности очистных сооружений, в перспективе, как минимум, на ближайшие 10-15 лет. Также Ануар Аркенов поднял тарифную проблему.По республике самая высокая стоимость куба воды – 102 тенге в Караганде, 91 тенге в Актау, 83 тенге в Атырау, 48 тенге в Кызылорде. Самая низкая 36 тенге – в Жезказгане, в Уральске – 40 тенге.