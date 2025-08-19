До 2029 года панируют закупить 456 новых локомотивов.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства рассказал, что в Казахстане обновляют парк железнодорожных локомотивов. Сейчас в стране больше 1,9 тысячи локомотивов. По его словам, до 2029 года планируют закупить ещё 456 новых локомотивов. Их будут производить казахстанские заводы — «Электровоз құрастыру зауыты» и «Локомотив құрастыру зауыты», а также китайская компания CRRC.

При этом, как отмечает американская компания Wabtec, уже используемые в Казахстане локомотивы считаются современными, эффективными и отвечают будущим требованиям перевозок.