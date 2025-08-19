Позднее пенсионер узнал, что его работодатель задержал пенсионные отчисления в ЕНПФ с апреля по август 2023 года и сразу обратился с заявлением о пересмотре размера пенсии.

В 2023 году 65-летний житель Уральска оформился на пенсию по возрасту. Ему назначили пенсионные выплаты на основе среднемесячного дохода за период с мая 2020 года по апрель 2023 года.



Позднее пенсионер узнал, что его работодатель задержал пенсионные отчисления в ЕНПФ с апреля по август 2023 года и сразу обратился с заявлением о пересмотре размера пенсии. Уполномоченный орган отказал ему в этом, объяснив, что заявитель сам добровольно выбрал наиболее выгодным трехлетний период, который и был принят за основу при расчете размера пенсии.

— Расчет пенсии по первоначально выбранному периоду занизил пенсионные отчисления, что существенно повлияло на общий размер назначенной выплаты. Не согласившись с отказом, мужчина обратился в суд, — сообщили в облсуде ЗКО.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, обязав уполномоченный орган восстановить нарушенные права истца в связи со следующим:

истец в течение 20 лет непрерывно работал водителем автотранспортного предприятия и имеет право на получение пенсии по возрасту в полном объеме;

допущенные работодателем нарушения по несвоевременности пенсионных отчислений не должны служить основанием для ограничения прав пенсионера-заявителя;

на момент назначения пенсии заявителю в 2023 году уполномоченному органу было известно о его доходах и отчислениях за апрель-август 2023 года, а, значит, отказ в перерасчете ограничивает законные права и интересы пенсионера;

указанный заявителем период с сентября 2020-го по август 2023-й является наиболее благоприятным для расчета размера выплат и должен был быть принят во внимание уполномоченным органом.