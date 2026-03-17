Экс-чиновник для этого арендовал машину.

Экс-аким Талгара Арыстанбек Абилхаирулы после отставки начал работать таксистом. Отмечается, что он самостоятельно выполняет заказы и не скрывает своей новой деятельности.

Бывший чиновник в интервью рассказал, что арендует машину и выполняет заказы днём и ночью. Его ежедневный план составляет 18 500 тенге.

– Мне было стыдно сидеть дома без работы. Я взял в аренду машину и начал таксовать. Извозом занимаюсь до 3 ночи. Я не стыжусь этого, - сказал он.

По словам Арыстанбека Абилхаирулы, он не хочет сидеть без дела и должен обеспечивать семью. Плохой работы, по его мнению, не бывает.

Отметим, что экс-аким покинул должность из-за проблем со здоровьем и стресса после потери отца.