В Акорде состоялось торжественное мероприятие, посвящённое принятию новой Конституции Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе церемонии почётный караул внёс текст Основного закона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил подпись под Конституцией, а также подписал указ «О мерах по реализации Конституции Казахстана, принятой 15 марта».
В мероприятии приняли участие представители высшего руководства страны: премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Сената Маулен Ашимбаев, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, государственный советник Ерлан Карин, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, а также члены правительства, главы центральных госорганов, акимы регионов и участники Конституционной комиссии и Общенациональной коалиции.