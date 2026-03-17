Санаулы күннен соң Рамазан айы аяқталады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Айт намазының кестесін жариялады. Батыс Қазақстан облысында айт намазы 20 наурызда сағат 8:30-да оқылмақ. Айт намазы оқылғанға дейін мүмкіндігі бар мұсылмандар Пітір садақа беріп үлгеруі керек.
Айт-30 күн бойы Алланың разылығы үшін ораза ұстап, құлшылық жасаған мұсылмандар үшін екі ұлық мейрамның бірі. Ол Шәуіл айының бірінші күні басталады.
Айт қарсаңында үйді тазалап, ұлттық тағамдарды даярлап, қонаққа барып, тума-туыспен жолығып, айттайды