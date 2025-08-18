Если в семье нет трудоспособных членов, то помощь предоставляется без каких либо условий.

В министерстве труда РК напомнили, что адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане выплачивается малообеспеченным семьям, где средний доход на человека ниже черты бедности. С 2025 года черта бедности рассчитывается так: 35% от среднего дохода по региону, но не меньше 70% прожиточного минимума.

— Размер адресной социальной помощи — это разница между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи. АСП назначается ежеквартально в виде безусловной или обусловленной денежной помощи. Если в семье нет трудоспособных членов или они по объективным причинам не могут работать, то помощь предоставляется без каких-либо условий. Если в составе семьи есть трудоспособные, то помощь предоставляется при условии их участия в мерах содействия занятости и заключении социального контракта, — сообщили в ведомстве.

АСП включает ежемесячные денежные выплаты, помощь с трудоустройством, гранты на открытие собственного дела, курсы повышения квалификации, а также выплаты на детей от одного до шести лет в размере до 1,5 МРП на ребёнка. Подать заявление можно через портал eGov, карьерный центр или акимат по месту жительства. Для этого нужны заявление и удостоверение личности.