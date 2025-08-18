В Казахстане, по подсчётам аналитиков — 37 дней оплачиваемого отдыха.

По данным платформы Resume, которая изучает рынок труда в разных странах, больше всего оплачиваемых выходных у Ирана — 53 дня в год. Из них 26 дней отпуск и 27 праздничных, передаёт Energyprom.kz. Аналитики изучили законы об отпусках и праздниках в 197 странах. На втором месте Сан-Марино — 46 дней отдыха (26 отпуск + 20 праздников). Далее идут Йемен (45 дней), Андорра, Бахрейн и Бутан (по 44), Мадагаскар, Нигер и Того (по 43). Во всех этих странах отпуск длится 30 дней, а праздников около 13–15. Всего 23 страны в мире дают работникам 30-дневный отпуск.

Самый короткий отдых — в Федеративных Штатах Микронезии: всего 9 оплачиваемых дней, и все они праздничные. Отпусков по закону там нет, как и в Науру, США и Кирибати (всё зависит от договора с работодателем). Но у этих стран чуть больше праздничных дней: 10 в США и Науру, 13 в Кирибати. В Палау — 1 день отпуска и 11 праздничных. В число стран с самым коротким оплачиваемым отдыхом также входят Мексика (14 дней), Китай (16 дней), Ливан (17 дней), Нигерия (17 дней), Филиппины (17 дней) и Тайвань (17 дней).

В Центральной Азии и ЕАЭС лидируют Россия и Туркменистан — по 42 дня отдыха. В России это 28 дней отпуска и 14 праздников, в Туркменистане — 30 и 12. В Казахстане, по подсчётам Resume, — 37 дней (18 отпуск + 19 праздников). Но по Трудовому кодексу РК минимальный отпуск — 24 календарных дня, что в пересчёте даёт 18 оплачиваемых рабочих дней. Праздников — 15, и большинство из них переносятся, если выпадают на выходные. В итоге в Казахстане получается не меньше 33 оплачиваемых дней отдыха в году. Далее идут Беларусь и Таджикистан: по 33 дня, среди которых 24 оплачиваемых отпускных дня и 9 праздничных выходных. В Армении оплачиваемый отдых составляет 32 дня, 20 из которых приходятся на отпускные, 12 — на праздничные.

Отдельно аналитики отмечают Кыргызстан и Узбекистан. В этих странах Resume указывает 32 и 25 оплачиваемых дней отдыха соответственно. При этом в Кыргызстане, по мнению аналитиков платформы, насчитывается 20 оплачиваемых отпускных дней, тогда как согласно ТК КР их количество составляет 28 дней, при этом оплачиваются и суббота, и воскресенье, выпавшие на период отпуска. В Узбекистане в текущем году продолжительность отпуска увеличилась с 15 до 21 дня, при этом оплачиваются 18 дней. С учётом норм трудового законодательства КР и РУ общая продолжительность оплачиваемого отдыха в этих странах составляет 40 и 28 дней соответственно, что выводит Кыргызстан на третье место среди стран ЦА и ЕАЭС.

Фото Energyprom.kz.