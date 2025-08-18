Средняя по РК стоимость килограмма говядины с костями в июле составила 3,2 тысячи тенге. Среди крупных городов самые высокие цены были зафиксированы в Усть-Каменогорске, Актау и Шымкенте: по 3,5 тысячи тенге за килограмм. Наименьшие цены наблюдались в Уральске и Актобе (по 2,8 тысячи тенге за килограмм в каждом из регионов), а также в Атырау (2,9 тысячи тенге).

Сколько говядины можно купить на одну зарплату в Казахстане

На начало июля 2025 года в Казахстане числилось 8,8 млн голов крупного рогатого скота — на 8,3% больше, чем годом ранее. В том числе поголовье коров выросло на 16,3%, достигнув 4,5 млн голов. Об этом сообщает energyprom.kz.

По итогам июля стоимость говядины с костями выросла на 1,8% в месячной и на 19% в годовой динамике.

В региональном разрезе наибольшее месячное удорожание было зафиксировано:

в Шымкенте (на 9,6%);

в Жетысуской (на 5,8%);

в Туркестанской (на 4,5%);

в Северо-Казахстанской (на 4,3%);

в Мангистауской (на 2,9%) областях.

Наименьшее — в Актюбинской и Костанайской областях (на 0,1% в каждом из регионов). При этом на уровне предыдущего месяца цены на говядину с костями остались только в Абайской области и в Алматы.

В годовой динамике наибольший рост цен наблюдался также в Шымкенте: на 34,3%. Далее следуют Улытауская (на 27,6%) и Акмолинская (на 26,5%) области. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Атырауской области (на 10,2%), Алматы (на 12,4%) и Астане (на 12,5%).

Средняя по РК стоимость килограмма говядины с костями в июле составила 3,2 тысячи тенге. Среди крупных городов самые высокие цены были зафиксированы в Усть-Каменогорске, Актау и Шымкенте: по 3,5 тысячи тенге за килограмм. Наименьшие цены наблюдались в Уральске и Актобе (по 2,8 тысячи тенге за килограмм в каждом из регионов), а также в Атырау (2,9 тысячи тенге).

Таким образом, с учётом среднемесячной заработной платы по стране казахстанцы могут приобрести в среднем 127,2 кг говядины в месяц.

Лидерами в региональном разрезе по этому показателю стали жители Атырау (217,4 кг), Жезказгана (165,8 кг) и Актау (163,9 кг). Наименьший объём говядины на одну номинальную зарплату могут позволить себе жители Шымкента (90,5 кг), Петропавловска (92,2 кг) и Конаева (94,6 кг).

* в расчётах использовались показатели среднемесячной заработной платы в крупных городах страны (2024 год) и цены на говядину в тех же городах (июль 2025 года)