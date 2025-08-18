Общая посевная площадь составила 18,6 тысячи гектаров.

В городском акимате сообщили, что к весенне-осенним полевым работам на урожай 2025 года подключились 23 хозяйства. Общая посевная площадь составила 18,6 тысячи гектаров. Из них 2,7 тысячи гектаров заняли озимые культуры, 3,8 тысячи – яровые зерновые, ещё 3,8 тысячи – масличные, 132,8 гектара отвели под овощи и бахчевые, а 880 гектаров – под кормовые культуры.



На сегодняшний день уже собрано 3596 тонн с 2684 гектаров озимых при средней урожайности 13,4 центнера с гектара. С 2432 гектаров яровых зерновых собрали 2825,6 тонны при средней урожайности 11,6 центнера с гектара. Также с шести гектаров овощей собрано 110 тонн, что дало высокий показатель урожайности – 183,3 центнера с гектара.



Для проведения посевных работ весной было выделено 168,1 тонны горюче-смазочных материалов. Их поставляло ТОО Petro Retail по цене 254 тенге за литр. На осенние полевые работы назначен оператор ТОО NEFTEK Operating, где стоимость топлива составила 242 тенге за литр.



