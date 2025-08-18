Купила полет себе в подарок: подробности крушения частного самолета в Казахстане

Сверхлегкое воздушное судно UP-LA-229 разбилось 17 августа недалеко от Астаны. На борту воздушного судна находились два человека. Оба погибли.

Оказалось, что одной из погибших была 43-летняя женщина. По данным СМИ, она решила таким образом сделать себе подарок на день рождения. У нее осталось трое детей и двое из которых несовершеннолетние, отец детей погиб год назад.

А по информации NewTimes, погибшим пилотом был Арман Мусин. Полет был платным, и, несмотря на дождь, все же состоялся. Транспортная полиция начала расследование.

Как сообщили в Минтранспорта РК, ведомство проведет внеплановые проверки сферы авиации. Проверке подлежат 49 воздушных судов, базирующихся в Астане, Алматы и Караганде. Дополнительно будут исследованы организации, занимающиеся оценкой лётной годности легких и сверхлегких самолетов.