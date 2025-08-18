По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 18 августа курс доллара составил 540 тенге. С 15 августа он снизился на 0,93 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- доллар: покупка – 539,5-540 тенге, продажа – 541-542 тенге;
- евро: покупка – 628-631 тенге, продажа – 632-633 тенге;
- рубль: покупка – 6,66-6,68 тенге, продажа – 6,71-6,75 тенге.
В обменных пунктах Уральска по данным сайта prodengi.kz:
- доллар: покупка – 539 тенге, продажа – 543 тенге;
- евро: покупка – 626 тенге, продажа – 634 тенге;
- рубль: покупка – 6,67 тенге, продажа – 6,74 тенге.