Одного из водителей суд приговорил к одному году лишения свободы.

Жительницу Уральска лишили водительского удостоверения, но она продолжала ездить за рулем. Как сообщили в Специализированном суде по административным правонарушениям, в 2024 году женщину уже штрафовали за подобное нарушение. Однако восьмого июля 2025 года она снова была за рулём. В судебном заседании женщина признала вину и попросила наказать её штрафом.

Согласно закона управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 70 МРП либо административный арест на 15 суток. Суд учёл, что женщину уже дважды штрафовали за аналогичное нарушение, но она продолжила нарушать закон. Суд назначил наказание — арест на 15 суток. Постановление вступило в законную силу.

Аналогичная ситуация произошла и в Акжайыкском районе, водитель также ездил за рулем будучи лишенным прав. Однако он еще находился в нетрезвом состоянии. Из материалов дела следует, что ранее мужчину лишили прав на семь лет за то, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Водитель признал вину полностью, помимо этого его вина доказана материалами дела.

Приговором суда мужчину осудили по статье 346 УК РК, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Приговор суда не вступил в законную силу.