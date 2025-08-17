Главная цель фестиваля – укрепление сотрудничества в аграрной сфере и повышение конкурентоспособности отечественного овцеводства.

Такого разнообразия конкурсов и спортивных соревнований площадь Президента еще не видела, в одном месте и сразу, глаза разбегались, не зная куда идти, и в чем участвовать. Главная цель фестиваля – укрепление сотрудничества в аграрной сфере и повышение конкурентоспособности отечественного овцеводства путем внедрения современных технологий.

В рамках фестиваля прошел форум с участием акима ЗКО Наримана Турегалиева, председателя Аграрного комитета Мажилиса Парламента РК, председателя партии «Ауыл» Серика Егизбаева, советника премьер-министра РК Ералы Тогжанова, депутата Мажилиса Парламента РК Каракат Абден, вице-министра сельского хозяйства РК Амангалий Бердалина, а также представителей министерств, отечественных экспертов и международных гостей, ученых и специалистов сферы сельского хозяйства из ЗКО, России, Китайской народной республики, Венгрии, Франции и исламской республики Иран. Они обсуждали вопросы повышения качества продукции овцеводства, внедрения новых технологий, инновационных подходов в животноводстве, экологической устойчивости и расширения экспортного потенциала. Были рассмотрены интересные и значимые проекты. Среди них вопрос реализации шерсти, который всегда был большой проблемой, и на форуме показали, как на самом деле можно ее использовать в производстве. Значимый проект представила Западно-Казахстанская область на два с половиной миллиона евро – переработка шкур и шерсти. И рассмотрели реализацию проекта президента страны «Ауыл аманаты» – создание условий не просто селу, а конкретным дворам.

Фото Оксаны Катковой

– Глава государства К.Токаев в своих выступлениях уделяет особое внимание повышению потенциала села и объявил 2025 год «Годом рабочих профессий». Эта инициатива направлена на повышение статуса трудового человека, а также на придание нового импульса в сфере реального производства и в системе профессионально-технического образования, – отметил Нариман Турегалиев. – Данный фестиваль, объединивший дух села и современные формы – это не просто мероприятие, а проект, способный стать аграрным брендом Казахстана, не только ярким этнокультурным событием, но и эффективной платформой для привлечения инвестиций и продвижения овцеводства как одного из ключевых направлений агропромышленного комплекса республики.

После форума прошел вкусный кулинарный конкурс поваров ресторанов областного центра, которые готовили блюда из баранины и ягнятины. Так, работники кухни «Галактики» приготовили бешбармак и подали его в виде равиоли, добавив мусс из курта, закуски из баранины собственного приготовления по французской технологии копченые и вяленые. А шеф-повар этно-кофейни «Аuyz tea» приготовила горячее блюдо из мяса ягненка «Сiрне» с добавлением трав тимьяна, розмарина и кориандра, вместе с обжаренной картошкой. Все было очень вкусно, и членам жюри пришлось поспорить, прежде чем выбрать победителей. В итоге, первое место присудили кафе «Лазурный», второе – комплексу «Rancho», третье – комплексу «Акжол».

Фото Оксаны Катковой





На площади Первого президента на установленной сцене для уральцев и гостей выступали артисты областной филармонии им. Г. Курмангалиева, а известные модельеры Приуралья подготовили модный показ национальной одежды из овечьей шерсти и натуральной овчины. Здесь же чествовали передовиков овцеводства Приуралья, заслуженных чабанов, которым были вручены благодарственные письма, грамоты и медали.

Гости могли не только полюбоваться, но и приобрести изделия из войлока, кожи и шерсти ручной работы и местного производства, попробовать национальные блюда, приготовленные и выставленные в юртах от каждого района. Этнокультурные объединения АНК ЗКО тоже порадовали своим национальным колоритом и изобилием традиционных кухонь.

Фото Оксаны Катковой

Ляззат Жарылгасова из Тайпака несколько лет занимается изготовлением изделий из войлока и шерсти. Ковры сырмак на пол и на стену, подушки на стулья, тюбетейки – все это имеет популярность среди сельчан и продается. А Мурат Рамазанов изготавливает из кожи казахскую плеть – камчу и мужские ремни.

В рамках обмена опытом между овцеводами была представлена выставка овец. Каких только не было животных: длинношерстных, короткошерстных, кучерявых, серых, черных, белых, коричневых, и конечно, разных пород: эдильбаевской, гиссарской, казахской курдючной полугрубошерстной и другие, которых привезли не только из Приуралья, но и из Атырауской и Актюбинской областей.

К тому же, прошел конкурс по стрижке овец на скорость, на чистоту и, чтобы не поранить животное.

Фото Оксаны Катковой

На аукционе можно было приобрести 50 голов полуторагодовалых племенных баранов, которых привезли из Бирликского совхоза Жангалинского района. За каждую голову первоначальная цена была от 150 тысяч тенге, за пятерых – 750 тысяч тенге.

Какое же овцеводство без собак, да еще и породы тазы, очень популярные среди сельчан. Ведь собака не просто друг человека, охотник, она еще и пасет овец.

– Эта порода охотничьих собак, относится к борзым восточной группы. Она более приспособлена к кочевому укладу жизни. Тазы считается казахской национальной собакой. По специальности я сантехник, но очень люблю собак. Пять лет назад купил тазы Айкаса за 150 тысяч. Сегодня у меня десять собак, которые ежегодно принимают участие в различных собачьих выставках и конкурсах, где занимают призовые места, – с гордостью говорит уралец Серик Балгалиев.

Скотовод Нуржан Гумаров из Чингирлауского района является селекционером – десять лет занимается разведением собак породы тазы, любовь к которым привил его отец. По характеру данная порода собак спокойная, не агрессивная. Он считает ее универсальной: с ней можно ходить на охоту, в хозяйстве не заменима: шесть собак помогают ему пасти стада баранов. На фестиваль Нуржан привез красавца Сыртана, с которым все старались сфотографироваться.

Фото Оксаны Катковой

Какой же праздник без спортивных состязаний. На площади взрослые и дети соревновались в национальных видах спорта: тогызкумалак, бес асык, асык ату, ак суек и других.

Жители в восхищении от проведения данного фестиваля. По их словам, такого массового мероприятия еще не проводили в Уральске. На площади было изобилие людей в национальной одежде: горожане и сельчане со всей области, и стар и млад не только общались, но и узнавали что-то новое для себя.

Завершился фестиваль молодежной дискотекой AUYL PARTY.

Оксана КАТКОВА