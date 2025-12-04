Ранее такая возможность была доступна только через ссылку на карту в браузере, но теперь сервис стал еще удобнее. Теперь увидеть движение кареты скорой помощи можно будет в приложении Яндекс Go.

При поступлении вызова система автоматически отправит push-уведомление от приложения Яндекс Go и покажет, где едет бригада, а также ожидаемое время ее прибытия. Эту информацию можно будет отправить близкому прямо из приложения. Если приложение не установлено, на телефон заявителя придет SMS-сообщение со ссылкой на интерактивную карту. Открыв карту в браузере, пользователь также увидит движение скорой помощи в режиме реального времени

Руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов отметил, что решение реализовано совместно с акиматом Актобе и Министерством здравоохранения РК.

На первом этапе функция будет доступна для части вызовов в Актобе, а в дальнейшем планируется распространить ее на все вызовы по городу.