В специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор жителю ЗКО. Его признали виновным в похищении человека и в изнасиловании пятилетней девочки. 32-летнего мужчину приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Приговор огласила судья Шара Зайнуллина.

– Подсудимый, достоверно зная, что по внешнему виду, потерпевшая является малолетним ребенком, купив сладости, обманным путем повел её в безлюдное место, тем самым похитив потерпевшую, где стал незаконно удерживать её и совершил с ней преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, - сообщили в суде.

Сам подсудимый вину свою не признал.

Напомним, шокирующий случай произошел 22 августа этого года в Таскалинском районе. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от жительницы посёлка о пропаже дочери. По словам заявительницы, ребёнок ушёл в магазин с её знакомым и не вернулся. Мужчину и ребенка нашли 23 августа в лесополосе недалеко от поселка. Подозреваемый спал в состоянии сильного алкогольного опьянения, рядом лежали бутылки. Девочка находилась без сознания. Её срочно доставили в больницу, где медики подтвердили факт сексуализированного насилия и тяжёлое шоковое состояние.

Отметим, что педофил ранее был судим за тяжкое преступление. Его судимость не погашена и в его действиях суд усмотрел опасный рецидив преступлений.

Приговор суда не вступил в законную силу.