В настоящее время досудебное расследование окончено и уголовное дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

22 августа этого года в дежурную часть Таскалинского районного отдела полиции поступило заявление от жительницы посёлка Таскала о пропаже дочери. По словам заявительницы, ребёнок ушёл в магазин с её знакомым и не вернулся.

— Незамедлительно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, к поискам привлекли все подразделения полиции. 23 августа подозреваемый — 32-летний мужчина — был задержан. Он указал местонахождение ребёнка. Девочку нашли живой на окраине поселка, — пояснили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Однако по какой статье возбуждено уголовное дело и в чём подозревают задержанного, в полиции не ответили.

Позже на расширенном заседании коллегии в прокуратуре ЗКО стало известно, что девочка была изнасилована.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в настоящее время досудебное расследование окончено и уголовное дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.