Торжественная церемония открытие обновленного производства прошло в городе Конаев 1 ноября 2025 года.

Компания «Қапшағай Бидай Өнімдері» открыла модернизированный агроиндустриальный комплекс полного цикла – проект, способный стать драйвером регионального роста экономики и экспортной экспансии страны. Торжественная церемония открытие обновленного производства прошло в городе Конаев 1 ноября 2025 года. В ней приняли участие вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, аким Алматинской области Марат Султангазиев, представители бизнеса и профессионального сообщества, передает Kazpravda.kz.

Новый завод стал одним из ключевых инвестиционных проектов в аграрной сфере региона. Мощность предприятия позволит ежегодно выпускать свыше 1 млн тонн готовой продукции, тогда как общий объем инвестиций в производство, под данным Минсельхоза, превысил 15 млрд тенге. Это второе предприятие такого типа в Алматинской области после каскеленского комплекса. Проект, к слову, аффилирован с бизнес-структурами известного миллиардера и мецената Тимура Кулибаева, что автоматически означает системные инвестиции в развитие не только технологической составляющей, но и человеческого капитала.

Создание и развитие подобных проектов демонстрирует, что Казахстан наращивает объёмы производства, а кроме того, что более важно, формирует новую культуру добавленной стоимости в агросекторе, создавая инфраструктуру мирового уровня. Аким области Марат Султангазиев отметил, что запуск модернизированного производства станет важным шагом в развитии региональной переработки сельхозпродукции.

Алматинская область остается одним из самых динамично развивающихся регионов страны. Выгодное географическое положение, развитая инфраструктура и поддержка инвесторов обеспечивают устойчивый рост агропромышленного комплекса. Мы и дальше будем поддерживать проекты, создающие добавленную стоимость и развивающие переработку сельхозпродукции. «Қапшағай бидай өнімдері» станет примером инновационного и экспортно-ориентированного производства, – сказал он.

Проект по модернизации и расширению капчагайского элеваторного комплекса до уровня современного агроиндустриального хаба полного цикла, говорят представители компании «Қапшағай Бидай Өнімдері», является новой точкой роста экономики региона и всей страны. Это инновационный центр, где весь процесс, – от хранения продукции до глубокой переработки и отгрузки на международные рынки, – представляет собой единую технологическую экосистему.

Глубокая переработка сельхозпродукции – это конкретное поручение Президента и приоритет для отрасли. Запуск завода «Қапшағай Бидай Өнімдері» показывает, что бизнес и государство движутся в одном направлении, то есть к повышению эффективности аграрного производства и созданию продукции с большей добавленной стоимостью. Такие предприятия формируют устойчивую экономику на местах и делают агросектор более конкурентоспособным, – подчеркнул в свою очередь вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Новое производство – в цифрах

Годовая пропускная способность производства достигает 1,5 млн тонн, что ставит предприятие в один ряд с крупнейшими агропромышленными операторами Центральной Азии. Общий объём готовой продукции составляет около 700 тысяч тонн в год, включая муку, комбикорма, растительные масла и шрот.

Комплекс оснащён восемью линиями фасовки мелкой тары и тремя линиями биг-бэгов, что позволяет выпускать до 4 800 тонн упакованной продукции в сутки. Для жидких грузов предусмотрена перевалка из железнодорожных цистерн в флекситанки до 612 тонн в день, что обеспечивает быстрое и безопасное формирование экспортных партий. Введён в строй контейнерный терминал вместимостью до 2 000 контейнеров, а суточная погрузка достигает 120 контейнеров, что гарантирует высокую пропускную способность при стабильных темпах экспорта.

Мощности комплекса позволяют осуществлять приемку автотранспортом до 140 тонн в час, а также разгрузку железнодорожных составов через три ямы общей производительностью 420 тонн в час. Такая схема обеспечивает одновременную обработку трёх видов сельхозкультур, что делает предприятие гибким и независимым от сезонных колебаний поставок. Суточная выгрузка достигает 8 800 тонн, а терминал способен обслуживать до семи железнодорожных составов в сутки.

Географическое положение предприятия является одним из его системообразующих преимуществ. Комплекс расположен на расстоянии в 321 километр от пограничного перехода Алтынколь-Хоргос, на стыке стратегических транспортных коридоров, связывающих Казахстан с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это обеспечивает прямой выход на экспортные маршруты в Китай, Вьетнам, Таиланд, Южную Корею и Японию, а также в страны Центральной Азии, включая Узбекистан и Кыргызстан.

Целью проекта было превратить предприятие, построенное в советский период, в современный агроиндустриальный хаб, соответствующий международным стандартам эффективности, автоматизации и экологичности. В ходе реконструкции был проведен капитальный ремонт элеваторного хозяйства и полная замена технологического оборудования, что позволило увеличить объем единовременного хранения зерновых до 100 тысяч тонн в месяц.

Мукомольный цех полностью модернизирован: установлены современные мельничные линии и автоматизированная система управления процессами. Теперь предприятие способно производить до 4 875 тонн муки в месяц, в том числе 2 250 тонн высшего сорта и 2 625 тонн второго сорта, что позволяет гибко работать как с внутренним рынком, так и с экспортом

Ключевым элементом новой структуры стал комбикормовый завод мощностью 540 тысяч тонн в год. Он позволяет закрыть потребности животноводческих хозяйств в качественных кормах, создавая синергию между аграрным и промышленным производством. Маслопрессовый завод также прошел частичную модернизацию. Обновление линий и добавление новых технологических узлов позволило достичь производительности до 4 550 тонн растительного масла и 5 157 тонн жмыха в год, что укрепило позиции компании на рынке переработки масличных культур

На предприятии трудятся 375 сотрудников, большинство из которых представлены жителями Конаева и близлежащих районов. После выхода на полную мощность, с запуском новых линий мукомольного и маслопрессового заводов, численность персонала увеличится до 500 человек.

Что это значит для страны

Проект «Қапшағай Бидай Өнімдері» стал инфраструктурным инструментом национального масштаба, усиливающим позиции Казахстана в мировой аграрной цепочке. Его запуск отражает ключевые приоритеты государственной политики в сфере АПК. Комплекс, способный обеспечить хранение, эффективную, высокотехнологичную переработку и устойчивый экспорт сельхозпродукции, стал важной частью реализации стратегии по формированию экспортно-ориентированных производств.

С точки зрения макроэкономики, запуск агрохаба в Конаеве потенциально имеет мультипликативный эффект: рост занятости, развитие инфраструктуры, формирование экспортных маршрутов и привлечение новых производств в сопутствующих секторах. Предприятие символизирует новую индустриализацию агросектора РК: синтез инженерной точности, цифрового управления и социальной ответственности.