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23 школьника попали в больницу с признаками отравления в Актюбинской области

В Актюбинской области 23 учащихся 4-го класса были экстренно доставлены в больницу с признаками отравления.
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23 школьника попали в больницу с признаками отравления в Актюбинской области

По данным областного управления здравоохранения, инцидент произошел 18 февраля в Кобдинском районе. 23 младшеклассников средней школы имени Кобланды батыра экстренно госпитализировали, передает Tengrinews.kz. У учащихся 4-го класса были признаки отравления: тошнота, слезотечение и сыпь.

— 18 февраля в районную больницу поступило несколько учеников Кобдинской средней школы с признаками отравления. Установлено, что один из школьников принес в школу купленный вне учебного заведения продукт неизвестного происхождения. После его употребления у семерых детей возникло недомогание, еще 9 почувствовали себя плохо из-за сильного запаха, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

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По данным ведомства, на данный момент в районной больнице находятся 9 детей. Их состояние оценивается как стабильное. Изъятый продукт направлен на экспертизу, ведется расследование.

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