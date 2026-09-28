В Атырау отменили празднование Дня города из-за трагедии в Актау

В Атырау отменили все массовые и развлекательные мероприятия, приуроченные ко Дню города. Данное решение связано с объявленным в стране общенациональным днем траура по погибшим в результате трагедии в Мангистауской области. Празднование Дня города было запланировано с 28 сентября по 3 октября.

В городском акимате выступили с обращением к жителям и гостям Атырау:

-Уважаемые жители и гости города! Трагическое событие, произошедшее в городе Актау, отозвалось глубокой болью в сердцах всех атыраусцев. Решением Главы государства в стране объявлен национальный день траура, и в нашем городе строго соблюдаются все установленные требования. В связи с этим сообщаем, что все праздничные мероприятия, посвященные Дню города Атырау, проводиться не будут. Просим жителей и гостей города отнестись к принятому решению с пониманием, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, 24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море. В этот же день министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, из них трое военнослужащих из ЗКО. Позже стало известно, что погибшие солдаты были из Бурлинского и Казталовского районов и района Байтерек.

25 сентября объявили днем траура в Казахстане. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые. По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны.