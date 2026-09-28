Выдворенная из Атырау проститутка нелегально вернулась в страну верхом на лошади

Запрет на въезд не остановил 26-летнюю гражданку Узбекистана, которую ранее выдворили из Казахстана. Чтобы вернуться в Атырау и снова зарабатывать оказанием интимных услуг, женщина заплатила проводнику 900 тысяч тенге и пересекла казахстанско-кыргызскую границу верхом на лошади — через степь, в обход официального пункта пропуска.

История началась в Атырау, куда женщина и стремилась вернуться. По ее собственным словам, оказанием интимных услуг она зарабатывала до 60 тысяч тенге в сутки, сообщает Telegram-канал Halyqstan.

В августе 2025 года гражданку Узбекистана выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства и запретили въезд в страну на пять лет. До этого она снимала квартиру на улице Тайманова в Атырау, где принимала клиентов.

После выдворения женщина оказалась в Бишкеке. Там она познакомилась с мужчиной, который за вознаграждение согласился помочь ей нелегально попасть обратно в Казахстан. Цена вопроса - 900 тысяч тенге.

В суде женщина рассказала, что государственную границу со стороны Кыргызстана пересекла верхом на лошади. Вместе с проводником она двигалась через степь вне официальных пунктов пропуска.

Как после конного перехода через границу женщина добралась до Атырау, в материалах не уточняется. Но конечная точка маршрута осталась прежней - улица Тайманова.

Вернувшись в город, она вновь сняла квартиру и продолжила оказывать интимные услуги. Однако надолго задержаться в Атырау ей не удалось. Женщину обнаружили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью.

В суде она признала вину и объяснила свое возвращение материальными трудностями. По ее словам, на ее содержании находятся больная мать и несовершеннолетняя сестра.

На этот раз одним выдворением дело не закончилось. Суд назначил женщине 1 год 6 месяцев лишения свободы. После отбытия наказания ее снова выдворят из Казахстана с запретом на въезд сроком на пять лет.