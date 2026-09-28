Педагогам особенных детей Уральска урезали зарплаты

Учителям, которые каждый день помогают адаптироваться и учиться детям с особыми образовательными потребностями, изменили систему оплаты труда - их доходы резко упали. 26 ассистентов школы №13 попытались оспорить действия руководства в суде, но первую инстанцию проиграли. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

На сторону педагогов-ассистентов массово встали родители детей с особыми потребностями, для которых эти специалисты - единственный шанс учиться в обычной школе.

Мама одного из учеников 7 класса с диагнозом ЗПРР с болью описывает ситуацию, в которой оказались защитники её ребенка.

-Роль педагога-ассистента неизмеримо важна! Количество детей с аутизмом и задержками развития только растет. В 0 и 1 классах мой сын срывал уроки, руководство школы №13 предлагало перевести его на домашнее обучение. Но наш ассистент изо дня в день работала с ним. Итог - сын учится в 7 классе обычного потока, успеваемость по физике, математике и английскому отличная! Если бы не ассистент, на нас бы поставили крест еще в 6 лет. И меня до глубины души поражает, что за такой труд зарплата - всего 120 тысяч тенге! На моей памяти педагоги при работе с непредсказуемыми детьми получали и укусы, и черепно-мозговые травмы. И люди с высшим образованием и золотым терпением вынуждены искать подработки, потому что в продуктовых магазинах платят больше! Если они уйдут, у наших детей не будет будущего, - говорит мама школьника.

Кстати, резонансный коллективный трудовой спор разгорелся в уральской общеобразовательной школе №13. В суд обратились сразу 26 педагогов-ассистентов. Учителя требовали признать незаконным одностороннее изменение системы оплаты труда, произвести перерасчет за январь–февраль 2026 года, выплатить образовавшуюся разницу и компенсацию за задержку.

Суть спора заключается в том, что до января 2026 года заработная плата педагогов-ассистентов начислялась по почасовой системе за академические часы, исходя из фактической учебной нагрузки (16-часовая норма). С начала года работодатель перевел их на фиксированный должностной оклад (ставку). В результате доходы специалистов существенно сократились.

Руководство школы и представитель Отдела образования Уральска в суде заявили, что старый приказ МОН РК №6 от 2022 года (где пунктом 17 допускалась нормативная учебная нагрузка) утратил силу с приходом нового приказа Минпросвещения №92 от 2025 года. Чиновники посчитали, что раньше ассистентам платили почасово, а перевод на оклад - это просто приведение системы в соответствие с законом.

Представитель Управления по инспекции труда ЗКО занял нейтральную позицию, оставив решение на усмотрение суда, так как проверки в школе №13 не проводились.

В итоге Уральский городской суд полностью отказал 26 педагогам в удовлетворении иска. Суд решил, что ассистент не ведет самостоятельных уроков, является штатным сотрудником с нормой до 40 часов в неделю, а значит, должен получать стандартный оклад, а не почасовую оплату.

Специалисты и их представитель с решением суда категорически не согласились и направили жалобу в областной суд. Педагоги просят областную инстанцию отменить решение городского суда, признать действия школы №13 незаконными и заставить ответчика вернуть удержанные деньги. Однако апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.



За разъяснениями редакция обратилась в ГУ "Отдел образования г. Уральск". Там непреклонны: начисление зарплат идет строго по закону, и возврата к почасовой системе не будет.

По информации ведомства, должность педагога-ассистента - это штатная единица, специалисты осуществляют сопровождение и не ведут самостоятельной преподавательской деятельности. Рабочее время ассистента составляет сокращенную продолжительность - не более 36 часов в неделю. Оплата производится по должностному окладу за фактически отработанное время по табелю, а не за академические часы на уроках.