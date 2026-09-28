Пассажирский самолёт развалился в воздухе: погибли 225 человек

Самолёт практически полностью разрушился ещё в воздухе, а его обломки оказались разбросаны на большой территории над проливом.

25 мая 2002 года пассажирский Boeing 747, выполнявший рейс из Тайбэя в Гонконг, внезапно разрушился в воздухе над Тайваньским проливом. Самолёт находился на высоте более 10 тысяч метров и всего около 20 минут назад вылетел из аэропорта. На борту находились 225 человек — 206 пассажиров и 19 членов экипажа. Все они погибли, передает МойГород.

Катастрофа стала одной из самых тяжёлых в истории Тайваня. Самолёт практически полностью разрушился ещё в воздухе, а его обломки оказались разбросаны на большой территории над проливом.

Рейс из Тайбэя в Гонконг

Разбившийся самолёт за 1 год и 10 месяцев до катастрофы

Самолёт Boeing 747-209B с бортовым номером B-18255 выполнял регулярный пассажирский рейс из аэропорта Чан-Кайши в Тайбэе в международный аэропорт Гонконга.

Лайнер вылетел 25 мая в 15:07 по местному времени. На его борту находились 206 пассажиров и 19 членов экипажа.

Полёт проходил штатно. Примерно через 20 минут после взлёта самолёт вышел на высоту около 10,6 тысячи метров и продолжил набор высоты. Именно в этот момент произошла катастрофа.

Самолёт внезапно разрушился в воздухе

Около 15:33 по местному времени связь с экипажем прекратилась. Boeing 747 находился примерно в 45 километрах к северо-востоку от островов Пэнху.

Самолёт разрушился на большой высоте. Обломки начали падать в море и на остров Тайвань. Из-за внезапности происшествия экипаж не успел передать диспетчерам сообщение о чрезвычайной ситуации.

Через несколько минут после исчезновения самолёта его аварийный радиомаяк обнаружили другие воздушные суда, находившиеся в районе Тайваньского пролива. После этого началась масштабная поисково-спасательная операция.

Место обломков (зелёный пунктир)

Поиски обломков и погибших

К поискам подключились военные и спасательные службы. Обломки самолёта обнаруживали на значительном расстоянии друг от друга, что подтвердило предположение о разрушении воздушного судна ещё до падения в воду.

В ходе операции были обнаружены тела погибших и многочисленные части самолёта. Всего погибли 225 человек.

Следователи начали собирать обломки, чтобы восстановить последовательность разрушения самолёта и установить, почему воздушное судно распалось в воздухе.

У самолёта уже была повреждена хвостовая часть

Расследование продолжалось почти три года. Окончательный отчёт был опубликован 25 февраля 2005 года.

Следователи установили, что причиной катастрофы стала конструктивная неисправность в нижней задней части фюзеляжа. Она возникла из-за повреждения, которое самолёт получил ещё в 1980 году во время посадки в Гонконге.

Тогда хвостовая часть Boeing 747 задела взлётно-посадочную полосу. Повреждённый участок отремонтировали, однако ремонт был выполнен ненадлежащим образом. Повреждения обшивки, полученные во время инцидента, не были полностью устранены.

Трещины постепенно разрушали конструкцию

После ремонта самолёт продолжил эксплуатироваться ещё более 20 лет. За это время он совершил тысячи циклов герметизации и разгерметизации фюзеляжа.

В районе старого повреждения постепенно развивались усталостные трещины. Они увеличивались с каждым циклом эксплуатации, пока конструкция не потеряла необходимую прочность.

Подъём обломков

По данным Федерального управления гражданской авиации США, повреждения, оставшиеся после инцидента 1980 года, со временем привели к множественным трещинам в металлической конструкции. В результате произошёл катастрофический отказ задней части фюзеляжа.

Почему самолёт развалился именно во время полёта

На момент катастрофы Boeing 747 находился на большой высоте, где фюзеляж испытывает значительные нагрузки из-за разницы давления внутри и снаружи самолёта.

Ослабленная зона в задней части фюзеляжа не выдержала нагрузки. Конструкция начала разрушаться, после чего самолёт практически мгновенно распался на несколько частей.

Расследование не обнаружило признаков внешнего воздействия. Следователи также не нашли доказательств того, что причиной стали погодные условия, действия диспетчеров или проблемы с безопасностью полёта.

Что показало расследование

Расследование проводил Совет по авиационной безопасности Тайваня. В работе участвовали специалисты из разных организаций, в том числе представители американского Национального совета по безопасности на транспорте, Федерального управления гражданской авиации и производителя самолёта.

Следователи изучили данные бортовых самописцев, радиолокационную информацию, распределение обломков, техническую документацию и историю обслуживания самолёта.

Мемориал рейсу 611

В окончательном отчёте было установлено, что разрушение самолёта произошло из-за структурного отказа задней нижней части фюзеляжа. Ключевым фактором стала усталость металла в зоне старого повреждения, которое было неправильно отремонтировано после происшествия 1980 года.

Катастрофа показала, насколько серьёзными могут оказаться последствия ошибок, допущенных во время ремонта конструкции самолёта, даже спустя десятилетия. Именно поэтому результаты расследования использовались для разработки рекомендаций по техническому обслуживанию и повышению безопасности полётов.

В катастрофе 25 мая 2002 года погибли все 225 человек, находившиеся на борту.