Почему в ЗКО ремонтируют всего 5 школ вместо 33

В управлении образования ЗКО прокомментировали ситуацию с проведением ремонтных работ в школах региона. Как выяснилось, задекларированные ранее миллиарды тенге на масштабное обновление учебных заведений фактически так и не поступали.

В начале года власти ЗКО объявили о грандиозных планах: в рамках трехлетнего плана на 2025-2027 годы и национальной программы реновации в 2026 году планировалось капитально отремонтировать 33 школы. В профильном ведомстве тогда сообщали, что на эти цели заложена внушительная сумма - 16,3 миллиарда тенге, а основные работы должны были начаться сразу после окончания учебного года, в конце мая.

Однако к началу лета жители региона стали выражать беспокойство: на большинстве объектов ремонт так и не начался. Позже стало известно о риске переноса капремонта десятков школ.

В областном управлении образования пояснили, что сумма в 16,3 миллиарда тенге являлась лишь предварительной потребностью, а не реально выделенным финансированием.

- На реализацию ремонтных мероприятий была определена потребность в финансировании в размере 16,3 миллиарда тенге. Однако в связи с тем, что источник финансирования не был определён, указанные средства фактически не были выделены, — сообщили в ведомстве.

На данный момент ремонтные работы охватывают всего пять школ области:

Средняя школа им. О. Сахипова и школа-лицей №1 (Жанибекский район) - ремонт находится на завершающей стадии. Сроки сдачи объектов определят после выполнения оставшихся объёмов и устранения замечаний технадзора.

Школа-лицей Вальдорфского направления - работы идут строго по утверждённому графику.

СОШ им. М. Мирманова (Жангалинский район) и школа-лицей им. Г. Караша (Казталовский район) - объекты являются двухгодичными, капремонт завершится только в 2027 году.

В ведомстве заверили, что остальные учебные заведения из первоначального списка в 33 объекта не исключены. Однако сроки их обновления откладываются.

Проведение капремонта станет возможным только после определения источника финансирования, разработки или корректировки проектно-сметной документации (ПСД), прохождения госэкспертизы и проведения тендеров. Из-за длительности этих процедур ремонт большинства объектов переносится на 2027 год.

Отдельно в управлении затронули вопрос уральской СОШ №6, состояние которой вызывало немало жалоб. Сейчас ведутся работы по выделению средств на разработку ПСД. В проекте обещают учесть техническое состояние водоотведения, проблемы с отоплением и протечки в санузлах. Комплексный ремонт школы проведут только после готовности ПСД, получения экспертизы и выделения денег.

В школах, где ремонт затянулся, учеников распределили по временным зданиям. По данным управления образования, помещения подбирались совместно с акиматами и отделами образования с учетом требований безопасности и санитарных норм, а решения принимались индивидуально по каждому объекту.

Управление образования ЗКО подчеркивает, что держит соблюдение графиков и качество работ под постоянным контролем.