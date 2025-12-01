Почему это важно для нефтехимической отрасли Казахстана

В конце 2025 года ТОО «Шымкентская химическая компания» (ШХК) отметило важный рубеж: предприятие вышло в число крупнейших налогоплательщиков Шымкента, перечислив в бюджет города свыше 4 миллиардов тенге с момента запуска в 2021 году, сообщает Kazpravda.kz.

Для малотоннажного, но высокотехнологичного производства такая цифра выглядит более чем убедительно, особенно на фоне растущей значимости химической промышленности в экономике южных регионов страны. За четыре года стабильной работы завод превратился в ключевой элемент промышленного ландшафта Шымкента. Как по показателям налоговой отдачи, так и по роли в обеспечении топливной безопасности Казахстана.

Производимое на заводе соединение – метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) – критически важно для всей нефтеперерабатывающей отрасли. Оно используется в качестве октаноповышающей добавки при производстве высокооктанового бензина, включая марку АИ-95. До запуска ШХК Казахстан полностью зависел от поставок МТБЭ из России: ввоз компонентов для смешения топлива ежегодно обходился в десятки миллионов долларов и сопровождался логистическими рисками. Сегодня эта проблема решена, завод полностью обеспечивает внутренний спрос, а до 50% произведенного объема уходит на экспорт в соседние Узбекистан и Кыргызстан. Производство, ранее целиком зависящее от внешнего компонента, стало суверенным, устойчивым и в известной степени экспортно-ориентированным.

Успех проекта объясняется не только экономическим расчётом, но и институциональной поддержкой. ШХК входит в бизнес-структуру известного казахстанского предпринимателя и мецената Тимура Кулибаева. Этот факт добавляет проекту стратегического веса, поскольку он встроен в более широкий контур задач по развитию отечественной нефтехимии, поддержке регионов и укреплению технологического суверенитета. Сам завод создавался с учетом лучших практик отрасли: лицензиаром проекта выступила французская компания Axens, все процессы автоматизированы, а подход к безопасности соответствует международным стандартам.

Проектная мощность завода составляет 57 тысяч тонн МТБЭ в год, однако фактический выпуск пока держится в пределах 30-35 тысяч тонн. Это связано не с ограничениями производства, а с распределением бутан-бутиленовой фракции – ключевого сырья, поступающего с Шымкентского НПЗ и регулируемого Министерством энергетики. Тем не менее, даже при таких объемах предприятие полностью покрывает потребности отечественных НПЗ и остается гибким с точки зрения внешнего спроса. Поставки на экспорт зависят от ситуации на рынке, но каждый избыток внутреннего производства находит своего покупателя в соседних странах.

Важно отметить и социальную роль ШХК. Предприятие обеспечивает стабильную занятость для более чем 140 человек, многие из которых прошли специальную подготовку ещё до запуска, подготовку согласно стандартам европейского лицензиара. На заводе внедрена система внутреннего развития и поддержки: сотрудники обеспечены транспортом, питанием, медицинским обслуживанием и спортивной инфраструктурой. По словам генерального директора Жакена Сейтбекова, текучести кадров у предприятия практически нет, команда сформировалась единым составом и развивается вместе с ростом компании.

Шымкентская химическая компания является примером того, как точечные инвестиции в переработку могут не только заменить импорт, но и сформировать устойчивую налоговую и производственную базу для региона. В долгосрочной перспективе проект закладывает фундамент для создания полноценного химического кластера на юге страны, связанного с энергетикой, транспортом, переработкой и экспортом. И хотя масштабы ШХК по-прежнему умеренные в сравнении с гигантами нефтегазовой отрасли, её значение для независимости, стабильности и регионального развития невозможно переоценить.