В Уральске после капитального ремонта открыли школу №9

Торжественное открытие школы состоялось 20 февраля. Здание школы построили в 1988 году. Площадь составляет 9 тысяч квадратных метров и рассчитана на 1266 учащихся. Сейчас в школе обучаются 1869 учеников. Во время ремонта школьники посещали СОШ №5 и СОШ №16.

Заместитель акима Уральска Аслан Тапишев на торжественном открытии отметил, что сейчас создаются все условия для получения качественного образования. Основной упор делается на улучшение инфраструктуры, создание комфортной среды. Также он поблагодарил компанию «КПО б.в» и строителей.

К слову, после капремонта здание школы будет на гарантии ещё два года. В школе насчитывается 47 учебных классов, три спортзала, библиотека, конференц-зал на 180 мест и столовая на 200 мест.

Ремонт в школе провели за счет компании КПО б.в.