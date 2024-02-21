По данным управления образования ЗКО, в 2024 году в области планируют капитально отремонтировать пять учебных заведений. Так, школу Карманова в Жангалинском районе отремонтируют по программе «Ауыл - ел бесігі». На ремонт еще четырех городских школ средства выделит КПО б.в. Это школы №9, 11, 17 и музыкальная школа имени Д.Нурпеисовой.

Конкурс на проведение строительных работ объявляет сам КПО б.в., подрядчика тоже выбирает компания. Возникает резонный вопрос: если ремонт начнется до конца учебного года, то где будут учиться дети? Особенно учитывая переполненность уральских школ.

В городском отделе образования сообщили, что уже позаботилась об этом вопросе. Так, учеников СОШ №17 разместят в здании соседней школы №19. Учеников областной школы-интернат-лицея №11 отправят учиться в СОШ №20. А вот ученики СОШ №9 будут доучиваться в СОШ №5. Учеников музыкальной школы разместят в филиалах учебного заведения.