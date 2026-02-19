Новый государственный праздник появится, если граждане поддержат проект новой Конституции на референдуме.

В Казахстане могут изменить дату празднования Дня Конституции. Если граждане поддержат проект новой Конституции на референдуме, государственный праздник будет отмечаться 15 марта. Об этом заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Сейчас День Конституции в стране отмечается 30 августа — в честь принятия Основного закона в 1995 году. Однако в проекте новой редакции предусмотрены переходные положения, которые привязывают праздник к дате её принятия.

— Люди имеют право проголосовать так, как они считают для себя правильным, как они видят, поэтому и объявляется референдум, чтобы узнать мнение наших граждан. Как наши граждане решат, так и будет принято соответствующее решение. Если поддержат, будет у нас новая Конституция и будет День Конституции - 15 марта, — сообщил Маулен Ашимбаев.

Ранее было объявлено, что республиканский референдум по проекту новой Конституции состоится 15 марта. Если большинство казахстанцев поддержит документ, он вступит в силу в установленном порядке, а дата его принятия станет новой государственной праздничной датой.