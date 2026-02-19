Трагедия произошла в сентябре прошлого года.

13 февраля в Уральском уголовном суде огласили приговор 21-летнему Багдату Картову. Ему предъявили обвинение по статьям 345 УК РК « Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» и 200 УК РК «Угон». Приговор огласила судья Айзада Джумагулова.

Трагедия произошла 1 сентября 2025 года. Как следует из материалов дела, около 22.00 подсудимый угнал Renault Logan, который был припаркован во дворе дома №1 по улице Ахмурзина и начал разъезжать по городу. В это время информация об угоне поступила сотрудникам батальона патрульной полиции. Стражи порядка заметив авто, потребовали немедленно остановить машину. Однако нарушитель проигнорировал требования и поехал дальше. Допрошенные в суде полицейские сообщили, что им пришлось устроить погоню, при этом звуковые и световые сигналы были включены. Сам момент погони зафиксирован на видеорегистратор.

На перекрёстке проспекта Н.Назарбаева и улицы Карева Картов проехал на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada Granta, который двигался по улице Карева на разрешающий зелёный сигнал.

От удара Lada Granta столкнулась с Lada Largus, остановившимся на красный сигнал светофора.

В результате ДТП водитель Granta получил тяжёлые травмы и скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Экспертиза показала, что его смерть наступила от травматического шока от сочетанной травмы головы, груди и живота. У погибшего остались жена и маленькие дети.

Сам подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он надеялся «оторваться» от погони и убежать. Картов также согласился возместить ущерб всем пострадавшим.

Суд признал Багдата Картова виновным по обеим статья уголовного кодекса и назначил ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, суд лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет. Время содержания под стражей будет считаться со 2 сентября 2025 года и засчитывается из расчёта один день за два дня лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены:

в пользу владельца угнанного авто взыскано 2,6 млн тенге материального ущерба;

в пользу родственников погибшего взыскано 9,6 млн тенге материального ущерба и 5 млн тенге морального;

Осуждённому предоставлено три дня после вступления приговора в законную силу для того, чтобы добровольно возместить ущерб, после чего взыскание будет производиться в принудительном порядке.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.