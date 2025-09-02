Двигаясь по улице Назарбаева, он проехал на запрещающий сигнал светофора, а на перекрёстке улиц Назарбаева и Карева столкнулся с автомобилями Lada Granta и Lada Largus.

Погибший и погоня с полицейскими: угон авто в Уральске закончился трагедией 📷

1 сентября 2025 года в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Renault Logan белого цвета в Уральске.

В департаменте полиции ЗКО рассказали подробности произошедшего. После того, как автомобиль нашли, водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение.

— Двигаясь по улице Назарбаева, он проехал на запрещающий сигнал светофора, а на перекрёстке улиц Назарбаева и Карева столкнулся с автомобилями Lada Granta и Lada Largus. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta получил тяжёлые травмы и скончался в больнице, — сообщили в полиции.

Подозреваемый также получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Там он находится под охраной полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com