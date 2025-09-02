О результатах деятельности СПК КНБ рассказали в пресс-службе.

51 нарушение за август выявили среди госслужащих в Казахстане

Службой по противодействию коррупции КНБ РК в августе зарегистрирован 51 факт правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК:

..ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 4;

..ст.362 (превышение власти или должностных полномочий) – 1;

..ст. 366 (получение взятки) – 17;

..ст. 367 (дача взятки) – 18;

..ст.368 (посредничество во взяточничестве) – 3;

..ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 4;

..ст.190 (мошенничество) – 2;

..ст.369 (служебный подлог) – 1;

..ст.433 (укрытие уголовного правонарушения) – 1.

Направлено в суд 29 уголовных дел по статьям УК РК:

ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 9;

ст.190 (мошенничество) – 6;

ст.366 (получение взятки) – 6;

ст.367 (дача взятки) – 5;

ст.368 (посредничество во взяточничестве) – 2;

ст.365 (воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью) – 1.

За сообщение о коррупции поощрено 2 лица на сумму 730 тысяч тенге. Работа в данном направлении продолжается.



