Службой по противодействию коррупции КНБ РК в августе зарегистрирован 51 факт правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК:
- ..ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) – 4;
- ..ст.362 (превышение власти или должностных полномочий) – 1;
- ..ст. 366 (получение взятки) – 17;
- ..ст. 367 (дача взятки) – 18;
- ..ст.368 (посредничество во взяточничестве) – 3;
- ..ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 4;
- ..ст.190 (мошенничество) – 2;
- ..ст.369 (служебный подлог) – 1;
- ..ст.433 (укрытие уголовного правонарушения) – 1.
Направлено в суд 29 уголовных дел по статьям УК РК:
- ст.189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 9;
- ст.190 (мошенничество) – 6;
- ст.366 (получение взятки) – 6;
- ст.367 (дача взятки) – 5;
- ст.368 (посредничество во взяточничестве) – 2;
- ст.365 (воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью) – 1.
За сообщение о коррупции поощрено 2 лица на сумму 730 тысяч тенге. Работа в данном направлении продолжается.