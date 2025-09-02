10 лет — это целая эпоха для индустрии коммуникаций. За это время пресс-релизы уступили место соцсетям, классический PR растворился в digital, а бренды перестали довольствоваться «галочкой» в медиаплане. Но есть агентства, которые не плывут по течению, а задают ритм. Grey Cardinals - именно из таких.

История смелости

17 августа 2015 года родилось агентство Grey Cardinals. Это не было запуском «офиса с визитками» - скорее прыжком в ледяную воду: минимум ресурсов, максимум амбиций и абсолютное понимание, что в PR выживают только те, кто готов рисковать. «Смелость не украшает PR - она его двигает», - эта фраза стала внутренним манифестом команды. С тех пор индустрия менялась десятки раз, но Grey Cardinals всегда оставались там, где рождаются новые смыслы: от громких кампаний и антикризиса до международных проектов и запусков брендов в Казахстане. Вместо того чтобы мериться цифрами, Grey Cardinals говорят о другом: агентство научилось создавать истории, которые двигают бизнес. Это не просто закрытые проекты — это доверие клиентов, которые приходят за стратегией, а не обслуживанием.

10 лет Grey Cardinals - в пяти ответах

К своему десятилетию Grey Cardinals накопили десятки историй и сотни проектов. Но за каждой цифрой стоят люди и их решения. Редакция Х поговорила с управляющими партнёрами агентства, Ольгой Каленичук и Александром Керимовым, и задала им пять вопросов - о начале пути, трудностях, любимых проектах и будущем PR.

В чём секрет успеха?

Александр Керимов:

«Секрет в том, что никакого секрета нет. Успех — это не удача и не случайность, это тысячи часов упорной работы, десятки бессонных ночей, бесконечное количество переговоров и решений, которые никто кроме тебя не примет. Grey Cardinals держится на людях, которые умеют верить в идею тогда, когда она существует только на бумаге. Эта вера и упорство - единственное, что даёт право называться успешными».

Ольга Каленичук:

«Мы всегда работали с мыслью, что PR — это не услуга, а энергия, которая запускает процессы. Наш успех в том, что мы никогда не соглашались на «середину». Если уж берёмся - то делаем так, чтобы проект оставался в памяти клиентов и аудитории надолго».

Самое трудное в начале?

Ольга Каленичук:

«У нас не было ничего, кроме амбиций. Ни офиса, ни бюджета, ни громких клиентов. Но было огромное желание доказать, что в Казахстане можно строить коммуникации мирового уровня. Первые месяцы мы буквально держались на энтузиазме: работали с ноутбуками на кухне, придумывали идеи за полночь, искали первые возможности. Это был период выживания, но именно он дал нам закалку».

Александр Керимов:

«Самое сложное - смириться с тем, что рынок не ждёт тебя с распростёртыми объятиями. Скорее наоборот: он проверяет на прочность и пытается выбить из игры. Важно было научиться терпеть, держать темп, не терять уверенность, даже когда нет денег и нет гарантий. В какой-то момент понимаешь: или пройдёшь этот период, или закроешься. Мы выбрали первое».

Проект, который запомнился

Ольга Каленичук:

«EXPO-2017 был по-настоящему переломным. Масштаб, международный уровень, десятки партнёров, и мы отвечали сразу за несколько павильонов. Для команды это был экзамен на зрелость - и мы его сдали. Но есть и менее «громкие», но не менее важные проекты. Например, пресс-тур в Университет Дебрецена. Никто не ожидал, что он вызовет такой отклик: студенты шли к нам потоком, клиент был в восторге. Это и есть настоящая сила PR - когда результат выходит далеко за рамки брифа».

Как изменился PR?

Александр Керимов:

«PR перестал быть про пресс-релизы. Сегодня он - про смыслы и идеи. Рынок стал жестче: конкуренция растёт, бюджеты не увеличиваются, а требования клиентов только усложняются. Но это делает игру интереснее. Чтобы твой проект сработал, нужен не набор стандартных шагов, а смелое решение, которое может рискованно выглядеть на старте, но взрывает рынок в итоге».

Ольга Каленичук:

«За 10 лет мы видим, как клиенты переходят от формата «работать по привычке» к формату «работать на результат». Проектная работа, стратегический PR, персонализированный подход — всё это стало нормой. Сегодня выигрывает тот, кто способен предложить не услугу, а видение и стратегию».

Советы молодым PR-специалистам

Ольга Каленичук:

«PR — это марафон, а не спринт. Не ищите быстрых денег и лёгкой славы. Самое ценное, что вы можете получить в начале — это опыт. Учитесь, наблюдайте, задавайте вопросы, вникайте во все процессы. И никогда не бойтесь начинать с нуля. Всё большое строится именно так».

Александр Керимов:

«Сегодня легко соблазниться на лёгкие инструменты - нейросети, шаблонные решения. Но настоящая сила PR-специалиста - в мышлении. Развивайте способность анализировать, задавать правильные вопросы, видеть то, что другие упускают. Это навык, который невозможно заменить алгоритмом».

Что дальше?

Grey Cardinals не останавливаются. Агентство продолжает быть стратегическим партнёром для брендов, готовит проекты для профессиональных конкурсов, расширяет горизонты и ищет новые формы коммуникаций.10 лет Grey Cardinals — это не просто дата в календаре. Это доказательство того, что смелость и вера в свою идею способны изменить индустрию. Агентство прошло путь от команды без офиса до агентства, которое сегодня задаёт стандарты на рынке.

«Все главное впереди. Мы знаем: следующие 10 лет будут ещё громче, смелее и ярче. Мы будем создавать истории, которые останутся в памяти, помогать брендам становиться частью культуры и вдохновлять новое поколение специалистов» – поделились управляющие партнёры агентства, Ольгой Каленичук и Александр Керимов.



