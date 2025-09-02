Речь идёт о Максате Дуйсенове.

Как сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры, его разыскивают с 29 августа 2025 года.

В феврале 2012 года, Дуйсенов был отстранён от должности руководителя департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Алматы после задержания его подчинённой при получении взятки.

Согласно данным ИПС "Юрист", Максат Дуйсенов родился 13 января 1973 года в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Казахский национальный университет.

В разные годы занимал должности следователя военно-следственного отдела, старшего следователя по особо важным делам отдела расследования финансовых преступлений Департамента следствия и дознания Агентства финансовой полиции РК, замглавы ДБЭКП по Атырауской области, начальника ДБЭКП Алматы, главы централизованной службы безопасности АО ФНБ "Самрук Казына".

Помимо этого, Дуйсенов был заведующим сектором секретариата Совбеза РК, советником главы АДГС, возглавлял Управление внутренней безопасности Антикоррупционной службы.

С января по август 2018 года являлся первым заместителем Главного транспортного прокурора, а с сентября 2018-го по апрель 2019-го — Главным транспортным прокурором Республики Казахстан.

Награжден орденами "Айбын" ІІ степени, "Құрмет", является почетным работником МВД РК.



