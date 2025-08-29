В суде №2 г. Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении блогера. Её обвинили в неоднократном мошенничестве в крупном размере. Потерпевшими проходили 49 человек.

Из материалов дела следует, что подсудимая на своей странице в Instagram объявила сбор денег на благотворительность, а также рекламировала беспроигрышную лотерею различных товаров. Потерпевшие, доверившись блогеру, отправляли деньги на её счет, чтобы участвовать в лотерее. Всего было собрано 13 миллионов тенге, которые девушка потратила на свои нужды.

– Вина подсудимой доказана показаниями самой подсудимой, показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписью, скриншотами переписок, выписками из банковских счетов, приобщёнными к материалам дела, – говорится в материалах дела.

Сама подсудимая признала вину частично и просила суд не лишать её свободы. При вынесении приговора суд учёл наличие у подсудимой четырех малолетних детей.

Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев. Кроме этого ей запретили заниматься общественной деятельностью, включая использование средств массовой информации и сетей телекоммуникаций сроком на 5 лет. На основании акта амнистии срок назначенного наказания сокращён на 1/3, и окончательно подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца 10 дней лишения свободы с лишением права заниматься общественной деятельностью сроком на 5 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что с начала года Агентство по финансовому мониторингу установило 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. В их числе: Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Турганов Наиль, Диляра Аманқосқызы и другие. Из них 11 уже привлечены к адмответственности по статье 455 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе», а материалы в отношении 23 создателей контента переданы в Минкультуры для принятия мер.