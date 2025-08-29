Объём услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, оказанных в июле этого года, достиг 37,6 миллиарда тенге. Это один из самых высоких показателей за всё время. В денежном выражении объём услуг СТО за месяц вырос на 12,1%. В целом за январь–июль текущего года объём услуг СТО составил сразу 181,3 миллиарда тенге. Об этом свидетельствуют данные сайта Finprom.

Цены на техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств растут уже 60 месяцев подряд, а не снижаются — 71 месяц. По итогам июля текущего года услуги СТО подорожали на 1,3% за месяц. В прошлом месяце был отмечен рост цен на 3,4%.

Самое заметное удорожание услуг по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств наблюдалось в июне и в марте: на 3,4% в каждом из указанных месяцев.

В региональном разрезе годовое удорожание в секторе было отмечено во всех регионах РК. Наибольший рост цен наблюдался в Западно-Казахстанской области: сразу на 45,5%. Следом идут Павлодарская (на 34,1%), Северо-Казахстанская (на 31,9%), Акмолинская (на 29,1%) и Жамбылская (на 27,8%) области.

Наименее заметное удорожание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей было зафиксировано в Атырауской области: всего на 1,6%. Следом идут Улытауская (на 5,1%) и Мангистауская (на 5,6%) области.