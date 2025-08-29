Аргентинский портал впечатлён выходом казахстанского клуба в главный евротурнир.

Аргентинское издание TYC Sports отметило впечатляющий и неожиданный путь «Кайрата» к групповому этапу Лиги чемпионов, подчеркнув, что предстоящая встреча с мадридским «Реалом» станет серьёзным испытанием для обеих команд.

– Почему никто не хотел встречаться с «Кайратом» из Алматы – сюрпризом Лиги чемпионов? Команда из Казахстана преподнесла сенсацию, выбив «Селтик» в квалификационном раунде. «Реалу» предстоит преодолеть более пяти тысяч километров, чтобы сыграть с ней. Это главная неожиданность Лиги чемпионов. После того как «Кайрат» поочередно прошёл словенскую «Олимпию», финский «КуПС» и словацкий «Слован», он совершил невозможное – выбил по пенальти такого гранда, как «Селтик», и пробился в основную сетку турнира. «Реал» и «Арсенал» готовятся: визит к казахстанскому клубу обещает быть настоящим испытанием, – говорит издание.

В СМИ добавили, что игроки «Кайрата» не могли поверить, что им достался сам «Реал». Центральный стадион Алматы, домашняя арена клуба, расположен всего в 350 километрах от границы с Китаем, ведь 85% территории Казахстана лежит в Азии. «Реал» оказался одним из «невезучих» соперников, вынужденных лететь к дебютантам турнира – это перелёт более чем на 5 тысяч километров, если речь идёт о прямом рейсе. Ещё один фактор – разница во времени. Между столицами Европы она обычно не превышает часа, а Алматы опережает их на три часа (и на четыре – Великобританию). Для футболистов – это риск джетлага.

Напомним, что вчера прошла жеребьёвка общего группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками "Кайрата" по итогам жребия стали: «Реал», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос», «Копенгаген».