Сейчас адресную социальную помощь получают 67 семей, количество получателей ежегодно снижается, что свидетельствует об улучшении благосостояния граждан.

В отделе занятости и социальных программ Бурлинского района ЗКО сообщили, что реализация государственных программ, адресная социальная помощь, жилищная помощь, оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, активные меры содействия занятости, обеспечение лиц с инвалидностью необходимыми техническими средствами реабилитации и услугами, содействие предпринимательской инициативе способствует повышению уровня жизни населения.

Сейчас адресную социальную помощь получают 67 семей, количество получателей ежегодно снижается, что свидетельствует об улучшении благосостояния граждан. Детям получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет ежемесячно выплачивается дополнительная выплата. Ежемесячно оказывается социальная помощь 25 детям с инвалидностью, обучающимся на дому. Материальная помощь оказана 851 человеку из определенных категорий граждан.

— С начала года обеспечены техническими вспомогательными средствами более 300 человек с инвалидностью, услугами индивидуального помощника и специалиста жестового языка обеспечены 18 человек, санаторно-курортное лечение получили 90 человек, 17 человек прошли реабилитацию в реабилитационном центре «Акжайык», — пояснили в отделе занятости.

С начала года в районе привлекли к занятости 593 безработных, в том числе для 50 человек организованы социальные рабочие места, для 59 молодежная практика, 139 человек направили на общественные оплачиваемые работы, 9 человек проходят краткосрочное обучение, для 7 человек определено первое рабочее место, 40 человек направлены на работу по программе «Серебрянный возраст», 21-получили безвозмездный грант в размере 400 МРП, 268 человек прошли обучение по программе «Бастау-бизнес» и получили сертификаты.

Карьерным центром направлены на постоянные рабочие места 412 человек. Создано 520 новых рабочих мест. За 2023-2024 годы 57 человек получили кредиты по программе «Ауыл аманаты» на развитие сельского хозяйства и предпринимательской деятельности.

Все эти меры способствуют выходу из трудной жизненной ситуации, поддержке людей из социально уязвимых слоев населения и укреплению благосостояния населения.