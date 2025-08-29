Для развития дорожной инфраструктуры города ведутся ремонтные и строительные работы сразу в нескольких микрорайонах и на центральных улицах. Аким Уральска Мурат Байменов проинспектировал ход работ.

Так, в 4-м и 6-м микрорайонах сейчас идет ремонт внутриквартальных дорог. Завершить работы планируют уже в этом году, после чего обновлённые дороги будут переданы на благо горожан.

Кроме того, в микрорайоне Старый аэропорт на улице Есенберлина укладывается новый асфальт протяжённостью 851 метр. В рамках проекта предусмотрено также строительство тротуара для пешеходов. Этот участок планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Несмотря на то, что часть улиц расположена в центральных районах, они до сих пор оставались без асфальта. В 2025 году начато строительство дорог на улицах Жумагалиeва и Жексенбаева. Общая протяжённость участка составляет 1,3 километра.

Эти работы также завершатся до конца года.

По словам представителей акимата, ремонт дорог – это не только улучшение инфраструктуры, но и важный шаг для повышения безопасности, комфорта и качества жизни жителей, а также для дальнейшего благоустройства города.