Можно ли дарить учителям цветы на День знаний

1 сентября в Казахстане — особенный день. Это не только начало учебного года, но и праздник знаний, который символизирует новую страницу в жизни школьников. В этот день по всей стране проводится торжественная линейка, звучат поздравления и напутствия. Одним из самых устоявшихся атрибутов праздника стали цветы для учителей. Кстати, в этом году 1 сентября в Казахстане официально считается выходным днем. Поэтому каждая школа самостоятельно принимает решение проводить торжественные мероприятия первого сентября или второго.

Дарить букеты педагогам в День знаний — давняя традиция. Для детей и родителей это способ выразить уважение и благодарность, а для учителей — знак внимания и признания их труда.

Никаких правил или законов, обязывающих дарить цветы учителям, в Казахстане нет. Запрещающих это делать законов тоже нет. Это исключительно добровольный жест. Каждый родитель сам решает, будет ли ребёнок приходить на линейку с букетом.

В Министерстве просвещения РК сообщили, дарить цветы на День знаний в Казахстане можно, и это остаётся красивой традицией.