Спойлер: всё индивидуально.

Как и когда в уральских школах отметят День знаний

Остались считанные дни до начала нового учебного года. В этом году 1 сентября выпадает на понедельник. Однако официально этот день будет выходным, так как День Конституции выпадает на субботу, соответственно, выходной будут переносить на понедельник.

Как сообщили в пресс-службе городского образования, каждая школа вправе сама решать в какой день проводить торжественное мероприятия ко Дню знаний: 1 или 2 сентября. Однако это решение должно быть согласовано с родительским комитетом и попечительским советом. Мероприятие на тему «Мектебім – мейірім мекені!» должно длиться 45 минут.

В организациях, обеспечивающих техническое и профессиональное, рекомендуется провести торжественное мероприятие для всех обучающихся курсов на тему «Білім күні. Бейбітшілік күні!».

– В образовательных организациях рекомендуется на торжественное мероприятие, посвящённое Дню знаний, а также по пятницам и на праздничные мероприятия надевать школьную форму в национальном стиле (с элементами, отражающими культурное наследие Казахстана), - сообщили в отделе образования.

2 сентября во всех школах города пройдут классные часы на тему «Менің Отаным - Қазақстан», а в колледжах на тему «Адал адам. Адал еңбек. Адал табыс!», заключили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что с нового учебного года в школах Казахстана предложили ввести в программу новый предмет, на котором дети будут изучать правила дорожного движения.